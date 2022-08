Jennifer Lopez : la chanteuse porte un crop top bleu en prenant un bain de soleil (photos)

Jennifer Lopez abasourdie alors qu’elle posait sur un bateau pour une nouvelle séance photo tout en s’imprégnant des vues incroyables de Capri, en Italie.

Jennifer Lopez a brillé lors d’une nouvelle séance photo en Italie. La chanteuse, actrice et entrepreneure de 53 ans portait un haut court à carreaux bleu et une jupe mi-longue assortie alors qu’elle posait sur un bateau à Capri, en Italie, lors d’une séance photo le jeudi 4 août.

La native du Bronx portait une paire de chat de couleur blush des lunettes de soleil, ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles en argent.

Ses cheveux méchés ont soufflé dans le vent alors qu’un photographe s’éloignait, capturant également la pittoresque mer Méditerranée derrière elle.

On ne sait pas à quoi sert le nouveau tournage, mais les photos apparaîtront probablement sur son compte Instagram dans les semaines ou les mois à venir.

Jennifer est en Italie depuis environ une semaine maintenant, où elle devait être la tête d’affiche du gala de charité UNICEF de LuisaViaRoma samedi dernier.

Elle a grésillé dans une tenue scintillante transparente avec un haut court et un pantalon évasé alors qu’elle interprétait certains de ses plus grands succès, notamment «Dance Again», «Jenny From The Block» et plus encore. L’événement a permis de collecter des fonds pour les Ukrainiens au milieu de la guerre en cours avec la Russie.

Avant d’atterrir en Italie, la star de Maid In Manhattan a passé une lune de miel romantique à Paris avec son nouveau mari Ben Affleck, 49 ans !

Le couple ravivé a été repéré dans toute la ville de l’amour six jours seulement après leurs noces surprises à Las Vegas, où elle est officiellement devenue «Jennifer Lynn Affleck»– abandonnant légalement son nom de naissance.

«Nous l’avons fait. Exactement ce que nous voulions», a-t-elle écrit dans sa newsletter OnTheJlo. «La nuit dernière, nous nous sommes envolés pour Vegas, avons fait la queue pour une licence avec quatre autres couples, faisant tous le même voyage vers la capitale mondiale du mariage… pour que le monde nous reconnaisse comme partenaires et déclare notre amour au monde à travers le symbole ancien et presque universel du mariage.