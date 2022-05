Jennifer Lopez : la chanteuse montrera son côté le plus vulnérable dans le documentaire Netflix…

Jennifer Lopez a partagé sur son compte Instagram la bande-annonce officielle du documentaire «Halftime» dans laquelle elle expose quelques épisodes de sa vie privée et montre les coulisses de sa spectaculaire présentation à la mi-temps du Superbowl LVI, en 2020.

La production est en charge de Netflix, sous la direction d’Amanda Micheli. Les adeptes de «La Diva del Bronx» pourront découvrir le côté humain de la star, les heures de dévouement et d’effort qu’elle consacre à chacun de ses projets pour qu’ils soient toujours parfaits.

«Je ne fais pas ça pour un prix. Mais je fais ça pour me connecter avec les gens et leur faire ressentir des choses, parce que je veux ressentir quelque chose», a déclaré Lopez. «Toute ma vie, je me suis battu pour être entendu, pour être vu, pour être pris au sérieux.»

Elle nous montre aussi la facette méconnue de la chanteuse, celle d’être la mère de deux adolescents, Emme et Max, fruit de sa relation avec Marc Anthony.

Sur les images, vous pouvez voir une JLo aimante et tendre qui vit sans soucis une fois à la maison avec les enfants.

Dans «Halftime», les détails de sa relation avec Ben Affleck ne pouvaient pas être laissés de côté, après que le couple a surpris le monde l’année dernière en annonçant leur réconciliation après 17 ans et cette fois avec plus d’intensité car tous deux sont dans la meilleure étape de leur vie.

A quand la première de «Halftime» de Jennifer Lopez ?

Les followers de l’interprète de «Let’s get loud» pourront voir le documentaire «Halftime» le 14 juin via Netflix.