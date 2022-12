Jennifer Lopez : la chanteuse et son cadeau de Noël insolite pour Ben Affleck (photos)

A l’approche des fêtes, Jennifer Lopez prépare un étrange cadeau pour Ben Affleck pour Noël. Ici les détails !

Les vacances se rapprochent de plus en plus, ce qui signifie que nous assisterons bientôt à des cadeaux de vacances extravagants de la part de célébrités. Bien sûr, il ne manque jamais de ceux qui préfèrent éviter les cadeaux matériels pour offrir des cadeaux ayant une plus grande signification.

Tel est le cas de Jennifer Lopez , qui prépare un cadeau insolite pour son mari, Ben Affleck. Comme l’a rapporté une source proche du Bronx Diva pour le magazine Heat World, JLo prévoit d’offrir des séances de botox et des liftings à l’acteur «Argo».

«Jen pense que Ben est l’homme le plus beau de tous les temps, mais elle pense aussi qu’il aurait dû commencer ces procédures il y a des années. Elle pense qu’il a besoin d’une quantité délicate de produit de comblement pour lisser ces pattes d’oie et de botox pour lisser son front ridé, plus un lifting, ce qui pourrait être une bonne idée», poursuit la source.

«Elle l’aime évidemment quoi qu’il arrive, mais elle plaisante en disant que ce ne serait pas une mauvaise idée s’ils s’accrochaient tous les deux à la jeunesse éternelle. Il se soucie qu’en tant que couple, ils montrent chaque pouce beau et puissant. Vous ne voulez pas que votre homme soit couvert de rides et ridules. Et il y a d’autres parties de son corps qu’il veut aussi réparer», a-t-il conclu.

Contradiction? Jennifer Lopez n’a jamais fait de «réparation»

Malgré le fait que l’interprète de ‘On the Floor’ prévoit de donner à son mari des arrangements esthétiques, la vérité est qu’elle a mentionné qu’en réalité, «elle ne les a jamais faits elle-même».

«Heureusement pour Jen, elle est en pleine forme et a été méticuleuse dans son régime de beauté pendant la majeure partie de sa vie. De plus, elle est dotée de gènes incroyables et n’a pas besoin de subir d’interminables interventions chirurgicales comme ses pairs d’Hollywood. Mais Ben fume beaucoup. Il a vécu à la limite et n’a pas pris ce niveau de soin avec lui-même et la dure réalité commence à se montrer», a ajouté la source.

Bien que Jennifer envisage «d’aider «Ben avec son apparence physique, la vérité est que l’acteur a changé son mode de vie depuis qu’il est revenu avec Lopez, car selon la même source, il est déjà «beaucoup plus propre et en meilleure santé».