Jennifer Lopez : la chanteuse et Jennifer Garner sont unies par une seule famille

La «Diva du Bronx» a déclaré qu’elle avait cinq enfants qui sont devenus sa bénédiction et qu’elle était reconnaissante de l’endroit où leurs familles se sont retrouvées.

Jennifer Garner a toujours considéré que malgré le fait qu’elle se soit séparée de Ben Affleck, ils continueront à former une famille pour leurs trois enfants, Violet, 17 ans, Seraphina, 14 ans, et Samuel, 10 ans.

Les acteurs ont récemment été aperçus dans une comédie musicale de Seraphina. événement et l’acteur était accompagné de sa femme actuelle, Jennifer Lopez et des jumeaux, Max et Emme.

Les enfants des acteurs sont également très affectueux et s’entendent très bien entre eux, d’après ce qu’a publié le journal Daily Mail.

«Ça se passe très, très bien, c’est incroyable, nous avons cinq beaux, beaux enfants, une telle bénédiction … Nous en avons déposé un à l’école aujourd’hui et nous pensions à ce que nos vies sont devenues et nous nous sentons tellement bénis et reconnaissante pour l’endroit où nous nous retrouvons dans nos vies», a déclaré Jennifer Lopez à People in Spanish.

Jennifer Lopez cherche à garder sa famille unie

La chanteuse a déclaré qu’ils essayaient d’organiser leurs horaires et d’être aux moments importants de la famille, car c’est quelque chose qu’elle aime avoir.

«Je fais de mon mieux autant que je peux. Je ne suis pas du genre à partager votre angoisse. Je n’ai pas l’impression que ce soit ma vie d’interprète. Vous faites toujours de votre mieux. Mais je suis un être humain comme tout le monde autre, et parfois je souffre en silence», a-t- il expliqué.