Jennifer Lopez : la chanteuse est surprise en train d’acheter des vêtements d’occasion

Après une longue carrière dans le football professionnel, Neymar a réussi à récolter une véritable fortune qui lui permet de se faire plaisir comme il l’entend.

Pour cette raison, il n’est pas surprenant que le Brésilien ait déboursé 160 000 euros en une seule séance pour acheter le ballon qui a été utilisé lors de la finale de la CAN (la Coupe d’Afrique des Nations).

L’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) a reçu une invitation spéciale de son coéquipier Idrissa Gueye, qui a organisé une vente aux enchères caritative afin de récolter des fonds pour payer le traitement du VIH et du cancer pour les enfants en Afrique.

A ce propos, Neymar est désormais propriétaire du ballon emblématique avec lequel Mohamed Salah a botté un penalty contre le Sénégal en même temps qu’il était visé par une dizaine de lasers que les supporters sénégalais utilisaient pour le distraire.

Le ballon que la star carioca a acheté a une grande importance pour l’histoire du football mondial, puisqu’il s’agit de la première victoire obtenue par l’équipe nationale sénégalaise et, en plus, il porte la signature des membres de la CAN.

Les œuvres caritatives dans lesquelles Neymar a mis sa fortune en gage

Malgré le fait que le footballeur n’aime pas afficher son côté solidaire sur les réseaux sociaux et les médias, l’ancien barcelonais s’est impliqué à plus d’une occasion dans ce type de cause caritative.

Sans remonter aussi loin dans le temps, l’athlète a fait don de 950 000 dollars aux organisations chargées d’aider les patients COVID-19 dans son pays.

De même, Neymar a sa propre fondation, l’Instituto Projeto Neymar Jr., dont le siège est à São Paulo, où elle offre de l’aide aux enfants qui grandissent dans les familles les plus pauvres de la région.