Jennifer Lopez : la chanteuse américaine enceinte de Ben Affleck ?

L’actrice de 52 ans, Jennifer Lopez, qui se donne une nouvelle chance amoureuse de Ben Affleck, est sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa cour avec l’acteur de «Batman», car il a été supposé qu’elle pourrait être enceinte une deuxième fois.

JLo et Ben sont à nouveau tombés éperdument amoureux. Depuis qu’ils ont repris leur cour, ils ne se sont pas séparés une seule seconde, ils ont été vus ensemble partout, et malgré les critiques et les accusations, ils n’arrêtent pas de répondre aux détracteurs, et se sont plutôt concentrés sur leur idylle.

A tel point que Jennifer Lopez et Ben Affleck sont prêts à franchir une nouvelle étape dans leur relation, puisqu’ils assurent qu’ils attendent leur premier enfant en couple, ceci quelques mois seulement après avoir repris leur cour.

Jennifer Lopez a commencé à sortir avec Ben après avoir rompu ses fiançailles avec le joueur Alex Rodríguez, à l’été de cette année, depuis lors, le couple a été capturé de manière romantique dans toute la ville de Los Angeles et en Europe, pendant le Festival de Cannes.

La chanteuse était déjà mère de deux jeunes, Emme Maribel Muñiz et Maximilian David Anthony, fruit de son union avec le chanteur portoricain Marc Anthony. Alors que le réalisateur est papa de trois petits, Violet, Seraphina et Samuel, qu’il a eu avec Jennifer Garner.

Cette nouvelle a paralysé le monde entier, car ce 30 décembre, petite colombe innocente, tu t’es laissé berner !, juste au cas où, nous tenons à préciser que Jennifer Lopez et Ben Affleck n’attendent pas de bébé, car c’est une blague du Jour des Saints Innocents