Jennifer Lopez : la chanteuse affirme qu’elle allait embrasser Madonna aux MTV VMA 2003

Jennifer Lopez affirme qu’elle était censée embrasser Madonna aux MTV Video Music Awards (VMA) de 2003. Nous partageons les détails de ce qu’elle a dit.

Beaucoup se souviennent des MTV Video Music Awards 2003 pour le baiser emblématique entre Madonna avec Britney Spears et Christina Aguilera.

Au cours de sa performance, Spears est sortie d’un gâteau de mariage habillée en mariée et a chanté «Like a Virgin», rendant hommage à l’acte de Madonna de 1984, où elle a fait de même.

Plus tard, Aguilera et Madonna ont rejoint Britney sur scène lorsque Madonna s’est soudainement penchée pour embrasser Spear puis Christina.

Cependant, le deuxième baiser a été partiellement coupé. «C’était bizarre», a déclaré Aguilera dans une interview à la radio. «Et savez-vous pourquoi ils l’ont coupé ? Parce qu’ils ont coupé pour avoir la réaction de Justin [Timberlake].»

Près de 20 ans après ce moment, Jennifer Lopez a révélé qu’elle était censée embrasser Madonna et non Christina Aguilera.

Jennifer Lopez affirme qu’elle allait embrasser Madonna aux MTV VMA 2003

Dans une interview avec E! News, JLo a affirmé qu’elle, et non Christina Aguilera, et Britney Spears étaient censées embrasser Madonna lors des MTV Video Music Awards 2003.

«Elle tournait un film au Canada et nous nous étions rencontrées, elle, Britney et moi pour le faire, chez elle», a déclaré JLo. «Et je ne pouvais tout simplement pas sortir du film … alors ils ont demandé à Christina de le faire», a-t-elle ajouté.

Dans l’interview, la diva du Bronx a également fait l’éloge de Madonna lors de l’interview, déclarant qu’elle était une «grande fan» de la star et qu’elle l’a toujours été. Pour le moment, ni Madonna ni Britney n’ont confirmé l’histoire de JLo.

En juin de l’année dernière, Madonna et Spears ont recréé le baiser lors de sa réception de mariage avec Sam Asghari dans la Californie étoilée. Spears portait une mini-robe Versace rouge décolletée et a posté la photo d’eux s’embrassant sur son profil Instagram.

«C’est bizarre que Madonna soit extrêmement petite et que j’étais plus petite qu’elle… Est-ce qu’on rétrécit en vieillissant… est-ce que je deviens petite comme ma mère ??? J’embrasse la seule et unique Madonna !!!», a écrit Britney

En 2021, le baiser de Spears et Madonna aux VMA est devenu un NFT, ce qui signifie que quelqu’un possède la version numérique du moment viral. Le NFT a été vendu aux enchères et le produit est allé à GLAAD, une organisation pour les droits LGBTQ.