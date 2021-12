Jennifer Lopez : la chanteuse affiche abdominaux et enflamme la toile (photos)

Ben Affleck adore peut-être être en couple avec Jennifer Lopez, mais ce sont ses enfants qui le font vraiment se sentir «plus heureux» dans la vie.

«Je serai mort depuis longtemps et quelqu’un demandera à mes enfants : ‘Comment était ton père ?’ et c’est à ce moment-là que je saurai ce que valait ma vie», a déclaré Ben Affleck, 49 ans, dans l’épisode du 17 décembre de Good Morning America, tout en admettant que sa «vie est meilleure» quand il est autour de ses trois enfants – 16 ans -old Violet, 12 ans, Seraphina et 9 ans Samuel – qui il les parents avec son ex Jennifer Garner.

«La seule biographie qui a besoin de quoi que ce soit est écrite dans le cœur de vos enfants», a déclaré Ben, alors qu’il partageait à quel point les opinions de ses enfants sur lui sont ce qui compte le plus.

Tout au long de ses 25 ans de carrière, Ben a toujours été ouvert et honnête au sujet des difficultés qu’il a endurées dans la vie, y compris l’alcoolisme, mais il croit fermement aux secondes chances.

«J’ai l’impression qu’en fin de compte, tout le monde a besoin d’une seconde chance. Je ne connais personne qui fait tout correctement. Nous échouons tous. C’est la vérité», a-t-il déclaré, avant d’ajouter :

«Il n’y a pas assez de films, il n’y a pas assez de succès, pas assez de likes sur Instagram. Ces choses ne vous rempliront jamais ou ne vous rendront jamais heureux.

Et pour Ben, qui a ravivé sa romance avec Jennifer Lopez il y a quelques mois à peine, c’est la famille qui l’épanouit. «Ma vie est meilleure et plus je suis heureux avec mes enfants», a-t-il déclaré à GMA.

«Nous voulons tous transmettre le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Je me fiche de qui vous êtes, je suis sûr que vous avez l’impression à un moment de votre vie que vous avez fait des faux pas, personne ne veut transférer cela à nos enfants et c’est une vraie tâche à laquelle tout le monde est confronté, quels que soient ces problèmes»