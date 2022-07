Jennifer Lopez : la chanteuse a prise une grosse décision après avoir épousé Ben Affleck

La star de 52 ans a ravivé sa relation avec la star hollywoodienne Ben, 49 ans, en 2021 après une pause de près de 20 ans, et le couple aurait obtenu une licence de mariage dans le comté de Clark, Nevada – qui a été retirée et traitée samedi (16.07.22).

Une source a déclaré à TMZ : «Ils se sont en effet mariés… et la licence est un signal qu’ils sont maintenant mari et femme !».

Le média explique ensuite que la chanteuse de ‘Jenny from the Block’ – qui était auparavant mariée au chanteur Marc Anthony et a des jumeaux Max et Emme, 14 ans, avec lui, tandis que Ben a Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et Samuel, 10 ans, avec son ex-femme Jennifer Garner – a même changé son nom à la suite du mariage et sera désormais légalement connue sous le nom de Jennifer Affleck.

Un enregistrement sur le système du bureau du greffier du comté de Clark indique : «Nom de la partie 1 : Affleck, Benjamin Geza, Partie 2 Nouveau nom : Affleck, Jennifer.»

La star de «Will Hunting» était initialement fiancée à JLo au début des années 2000 avant qu’ils ne se séparent, mais le couple a renoué une relation en avril 2021 et a annoncé ses fiançailles exactement un an plus tard, lorsque Jennifer a montré sa bague de fiançailles en diamant de couleur verte à ses fans dans une vidéo.

Elle a déclaré : «J’ai été prise totalement au dépourvu et j’ai regardé dans ses yeux en souriant et en pleurant en même temps, en essayant de me faire à l’idée qu’après 20 ans, cela se produisait à nouveau.»