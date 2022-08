Jennifer Lopez : la chanteuse a été critiquée à cause de Ben Affleck

Kim Kardashian a surmonté sa séduction ratée avec Pete Davidson de neuf mois et est prête à entamer une nouvelle idylle mais désormais avec quelqu’un de plus âgé qu’elle, comme l’a révélé une source proche de la mondaine.

Selon l’informatrice, la femme d’affaires de 41 ans ne veut plus répéter l’histoire qu’elle a vécue avec l’humoriste de 28 ans, avec qui, en raison de leur grande différence d’âge, leur relation n’a pas prospéré.

Malgré à quel point la rupture pourrait être douloureuse, Kim Kardashian n’est pas fermée à l’amour et est intéressée à sortir avec quelqu’un d’autre, en fait, il est fréquent que l’un de ses prétendants soit celui-là. «Ses amis essaient constamment de le piéger», a déclaré l’initié à E! Nouvelles .

«Kim a exprimé qu’elle était prête à sortir avec quelqu’un de plus âgé, mais il faut que ce soit la bonne personne qui comprenne sa vie. Il ne compromet pas sa liberté pour le moment.»

Ces déclarations viennent au grand jour des semaines après avoir confirmé sa rupture avec Pete Davidson. On suppose que l’une des raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés était à cause de la différence d’âge et qu’ils voulaient tous les deux des choses complètement différentes, en plus de devoir faire face à la distance, car il a déménagé en Australie pendant un certain temps pour enregistrer son prochain film.

«Leur différence d’âge devenait de plus en plus apparente. Elle est plus mature que Pete. Kim était épuisée et avec lui en Australie, le décalage horaire était très difficile pour eux», a confié une autre source à New Magazine.

«Les relations à distance sont difficiles. Les enfants n’étaient pas au courant de la dispute que leur père avait avec Pete. C’était inutile. Cela a juste apporté une attention et une douleur non désirées à la famille», a-t-il ajouté.