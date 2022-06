Jennifer Lopez invite ses fans à faire partie du «cercle intérieur» avec une vidéo de Ben Affleck

L’ancien couple de célébrités a décidé d’oublier leurs différences et les polémiques qu’ils ont mises en scène sur les réseaux sociaux pour le bien-être de leurs enfants.

Tout semble indiquer que les différences entre Kim Kardashian et Kanye West appartiennent au passé et après les allusions lancées il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, ils ont décidé d’entretenir une relation cordiale pour le bien-être de leurs enfants, comme ils l’ont démontré cette fin de semaine lorsqu’ils ont été vus ensemble en train de soutenir leur fille aînée, North, lors de son match de basket.

Le site TMZ a partagé une série de photos des ex-conjoints assis sur les gradins d’un gymnase public près de Thousand Oaks, en Californie.

En eux, on verra que bien qu’ils aient partagé ce moment d’émotion avec leur fille, ils ont évité de s’asseoir l’un près de l’autre et ne se sont parlé que quelques fois. De plus, ils évitaient à tout moment d’attirer l’attention des personnes présentes à la réunion.

Alors que les mois passent et que Kim Kardashian est de plus en plus amoureuse de Pete Davidson, Kanye West a enfin décidé qu’il ne pourra pas récupérer son ex-femme ni ses enfants, mais ils pourront entretenir une relation cordiale. et relation respectueuse.

Kim Kardashian a célébré Kanye West lors de la «fête des pères»

La rencontre de l’ancien couple lors du match de basket de leur fille n’a pas été le seul geste par lequel ils ont montré que tout allait bien entre eux.

Ce dimanche Kim Kardashian a partagé sur ses réseaux sociaux de tendres félicitations pour son ex-mari à l’occasion de la fête des pères.

«Merci d’être le meilleur père pour nos bébés et de les aimer comme vous le faites. Bonne fête des pères, vous!», a écrit sur Instagram Stories au bas d’une série de photos montrant le rappeur appréciant son rôle de père.

Kim Kardashian et Kanye West ont officiellement signé leur divorce en mars de cette année, après une longue bataille juridique. Les célébrités ont accepté de partager la garde de leurs quatre enfants à parts égales.