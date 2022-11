Jennifer Lopez fait revivre des thèmes qu’elle avait dédiés à Ben Affleck il y a 20 ans

Ces déclarations ont été faites avant l’annonce de leur rupture amoureuse entre le footballeur et le chanteur.

Récemment, Gerard Piqué a surpris le monde en annonçant qu’il se retirait du football : «Je suis né dans une famille très footballeuse et très culée. Dès mon plus jeune âge je ne voulais pas être footballeur, je voulais être joueur du Barça», le footballeur a commencé son annonce, révélant ainsi la grande passion qu’il avait pour le sport.

Dans le clip, il a révélé la persécution médiatique qu’il a dû vivre et qui l’a affecté émotionnellement, puisque depuis qu’il a annoncé sa séparation d’avec Shakira il y a plus de quatre mois, il n’a cessé d’être au centre des caméras et des rumeurs.

La pression est forte, non seulement à cause de la bataille juridique qu’il mène avec le Colombien, la garde de ses enfants, mais aussi à cause de sa relation réservée avec Clara Chía.

Désormais avant la nouvelle de l’actualité du joueur qui a quitté le football, les internautes ont rappelé certaines déclarations que Gerard Pique avait faites avant qu’il n’annonce sa rupture avec Shakira.

Gerard Piqué a révélé qu’il préférait le football à Shakira

Les déclarations ont été faites fin avril de cette année au programme du youtubeur Jordi Wild, qui a assuré qu’il aime vraiment visiter le stade du Real Club Deportivo Espanyol.

«J’aime y aller, entrer sur le terrain de jeu, être sifflé, m’échauffer, regarder les gens et voir ces visages défigurés, qui veulent te frapper, tu te moques d’eux, ils bousillent plus, c’est un plaisir», dit-il en plaisantant

«Il n’y a rien de comparable au monde, c’est que je vous dirais que même pas le sexe», a ajouté le footballeur, alors que son interviewer a immédiatement évoqué sa relation avec Shakira.

«En d’autres termes, vous préférez quelques heures avec les Pericos (joueurs du FC Barcelone) que de baiser», a déclaré Jordi Wild et a immédiatement assuré que Shakira ne serait pas satisfaite des déclarations.

Ce à quoi Gerard Piqué s’est contenté de fermer les yeux et de poursuivre : «Eh bien, je ne pense pas, vraiment» et sans plus tarder il a éclaté de rire.