Jennifer Lopez et Shakira : qui est la plus riche ?

Jennifer López et Shakira sont deux des meilleures artistes féminines du 21e siècle. Elles ont tous deux un héritage latin. Shakira est née en Colombie et la famille de Jennifer Lopez vient de Porto Rico. Alors qui dispose plus d’argent que l’autre ?

En effet, les deux artistes ont une valeur nette de centaines de millions de dollars et font tous les deux la une des médias des célébrités de nos jours. Ce qui voudrait dire qu’aucune parmi elle ne manque d’argent. Au début, la femme de Ben Affleck pensait qu’elle pourrait collaborer avec la princesse de Gérard Piqué. Mais, Jennifer Lopez a qualifié leur collaboration de «pire idée du monde».

Jennifer Lopez croyait qu’elle et Shakira pouvaient se produire à n’importe quel Super Bowl sans la présence l’une de l’autre. Mais ce fut «un cauchemar depuis que nous avons commencé. C’était une insulte de dire qu’il fallait deux Latinas pour faire le travail qui a toujours été fait par un seul artiste», a déclaré le représentant de Jennifer Lopez, Benny Medina. Selon plusieurs tabloïds, la différence entre la fortune de Jennifer Lopez et la valeur nette de Shakira se situe entre 50 et 100 millions de dollars.

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Jennifer Lopez en 2022 est estimée à 400 millions de dollars. Tandis que pour Shakira, sa valeur nette est de 350 millions de dollars. Elle a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde, ce qui a fait d’elle, l’une des artistes musicales les plus vendues au monde. Visiblement, Jennifer Lopez est plus riche que Shakira. Elle dépasse l’ex-épouse de Gérard Piqué avec 50 millions de dollars.