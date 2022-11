Jennifer Lopez et les fois où elle a montré son amour à Ben Affleck avec ses bijoux (photos)

Jennifer Lopez ne laissant pas les rumeurs de crise conjugale avec Ben Affleck l’affecter et tous ces avis négatifs sur son mariage, la chanteuse a décidé de les faire taire avec des posts sur Instagram où elle porte des bijoux au nom de son chéri.

La ravissante nouvelle épouse de Ben Affleck a publié ce jeudi une impressionnante déclaration d’amour à travers ses bijoux.

Dans ses photos postées sur son compte, l’interprète de «Jenny From The Block» était éblouissante dans une robe blanche avec un décolleté plongeant, un manteau de fourrure blanche et ses cheveux tirés en chignon chic et classique.

Mais la pièce maîtresse de la photo était sans aucun doute l’un des deux colliers délicats qu’elle portait et qui disait «Jennifer & Ben».

Ce n’est pas la première fois que l’interprète de «On the Floor» utilise son compte Instagram, et sa tenue pour dire à Ben Affleck combien elle l’aime puisque le week-end dernier, la chanteuse de 53 ans a posé dans un lit avec de la lingerie blanche et un peignoir crème assorti de la marque italienne Intimissimi.

Jennifer Lopez fière d’être la “Mme” de Ben Affleck

Sur les photos prises par Rob Zangardi, elle ne portait que deux accessoires sur les images : son alliance, ainsi qu’un collier avec «Mrs» («Mme»), montrant ainsi à quel point elle est fière d’avoir Ben Affleck comme époux.