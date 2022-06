Jennifer Lopez et Ben Affleck vont emménager dans un luxueux manoir (photos)

Le 27 mars 2022, les 94e Oscars ont eu lieu, qui entreront dans l’histoire après que l’acteur Will Smith ait joué dans l’une des scènes les plus controversées de l’histoire du gala en frappant Oscar au visage de Chris Rock après s’être moqué de lui de l’alopécie de Jada Pinkett, épouse de l’acteur de «Men in Black». Ils auraient récemment révélé que cela avait aidé l’une de ses entreprises à prospérer.

Il convient de noter que Will Smith a remporté une statuette dans la catégorie «Meilleur acteur», mais est passé inaperçu en raison du moment embarrassant dans lequel il a joué et qui lui a coûté son veto de l’Académie en guise de punition.

Plus tard, l’acteur perdait du travail, c’est même géré qu’il perdra le rôle principal dans Aladdin et il restera entre les mains de Dwayne Johnson «The Rock», mais il y a un business d’artiste qui n’a pas diminué et qui peut même l’aider qu’il corrige ses comptes

L’entreprise de Will Smith qui prospère

Le magazine Forbes a récemment révélé que les mémoires de Will Smith ont grimpé dans les listes des best-sellers aux États-Unis et sont tous issus de la controverse.

Le livre s’intitule «Will» et a été publié en 2021, il est entré dans la liste des 150 meilleures ventes du pays, se classant à la 73e position et enregistrant sa troisième semaine de meilleures ventes.

C’est la meilleure partie du livre qui a atteint la troisième place selon le New York Times lors de son lancement et se classe désormais 73e sur les 150 meilleures ventes.

Parmi les choses qu’il révèle dans ce texte, qu’il a écrit aux côtés de Mark Manson, figurent les abus physiques auxquels il a été exposé avec sa mère aux mains de son père alcoolique.