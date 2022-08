Jennifer Lopez et Ben Affleck : voici la photo de l’acte de mariage après leur mariage à Las Vegas

Les médias internationaux ont publié le certificat de mariage des acteurs d’Hollywood, qui indique qui étaient leurs témoins et d’autres détails.

La chanteuse Jennifer Lopez et l’acteur Ben Affleck se sont mariés lors d’un mariage secret à Las Vegas le 17 juillet, choquant leurs millions de followers sur les réseaux sociaux, alors que l’heureux couple partageait la nouvelle et quelques photos de leur lien conjugal, mais il y a quelques heures, le média TMZ a divulgué la photo du certificat de mariage du célèbre couple, car il y a un détail sur le chanteur qui apparaît dans le document et que peu imaginaient.

Rappelons que c’était au mois de juillet qu’il a été annoncé que Jennifer Lopez et Ben Affleck s’étaient mariés dans la célèbre Little White Wedding Chapel de Las Vegas, une icône de «Sin City» où quelque 800 000 couples se sont mariés depuis. ouvert dans les années 1950.

Comme nous avons pu le voir sur les photos que le couple a partagées sur leurs comptes Instagram officiels, tous deux portaient des tenues simples de leurs garde-robes, comme l’a révélé J-Lo :

«Avec les meilleurs témoins que vous puissiez imaginer, une robe d’un vieux film et une veste du placard des Ben, nous lisons nos propres vœux dans la petite chapelle, et nous nous donnons les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies.»

Qu’est-ce qui apparaît sur l’acte de mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck ?

Sur la photo divulguée par le média TMZ, il apparaît sur l’acte de mariage de Jennifer López et Ben Affleck que le mariage a été enregistré le 17 juillet, bien que l’on sache qu’il a eu lieu un jour plus tôt, et selon le Bureau du Secrétaire du comté de Clark, ils ont été mariés par le pasteur Ryan Wolfe et leur témoin principal était Kenosha Booth. Le document complet peut être consulté sur ce lien.

Comme nous vous l’avons déjà dit, Jlo a décidé de prendre le nom de son désormais mari, alors maintenant la chanteuse veut utiliser le nom de Jennifer Affleck et cette rumeur est maintenant confirmée comme on peut le voir dans le document officiel.

Ainsi, il ne reste plus qu’à attendre le mariage en présence d’amis et de la famille, qui sera organisé par Colin Cowie, qui a été nommé numéro un des organisateurs de mariage par Vogue.

Cette célébration est estimée importante, car elle durera apparemment plusieurs jours et le budget pourrait atteindre 25 millions de dollars, tandis que Jennifer et Ben ont déjà profité de leur lune de miel à Paris et reviendront bientôt à l’autel lors d’une cérémonie spectaculaire.