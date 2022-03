Jennifer Lopez et Ben Affleck vivront ensemble dans ce magnifique manoir de rêve (photos)

Depuis que le couple a décidé de reprendre leur relation, ils ont décidé d’acheter un manoir luxueux pour profiter de leurs jours à venir.

Apparemment, Jennifer López et Ben Affleck sont prêts à franchir une autre étape importante dans leur relation et, selon les médias internationaux, ils ont acheté un manoir évalué à 50 millions de dollars pour vivre ensemble et y construire leur nid d’amour. Bien sûr, cette nouvelle maison doit avoir tout le confort pour satisfaire les besoins des deux.

Le manoir plein de luxe a la somme retentissante de 10 chambres et 17 salles de bain -une chose est sûre, ils n’auront pas le problème très commun dans les maisons du reste des mortels, d’avoir à attendre pour utiliser la salle de bain-, dont il y en a un pour lui et un pour elle. Il dispose également de plusieurs cuisines, d’un théâtre, d’une salle de sport et d’une piscine.

Le manoir d’inspiration européenne est assez privé car il se trouve dans un endroit isolé, caché parmi les arbres, juste ce qu’il faut pour satisfaire le besoin d’intimité de deux superstars. Mais en hauteur pour pouvoir avoir une vue impressionnante sur la ville.

Selon le portail spécialisé TMZ, le contrat d’achat n’a pas encore été bouclé car il reste encore certains détails du manoir revendiqué par les acteurs qui doivent encore être finalisés pour satisfaire Jennifer Lopez et Ben Affleck.

Le couple de Jennifer Lopez et Ben Affleck a décidé de vivre ensemble et en compagnie de leurs enfants issus de leurs mariages passés respectifs, mais malgré le fait qu’il puisse attirer l’attention du grand public, ce luxueux manoir qu’ils ont choisi entre eux pourrait être ajustée à la perfection aux besoins d’une famille aussi nombreuse que celle de Bennifer lorsque tout le monde est à la maison.