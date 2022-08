Jennifer Lopez et Ben Affleck ont rompu cette importante tradition lors de leur deuxième mariage

Sans aucun doute, la nouvelle cour entre Gerard Piqué et Clara Chia Marti a fait beaucoup parler ces derniers jours car c’est la pomme de discorde entre le footballeur et Shakira, mais il a également été révélé que les parents du défenseur n’acceptent pas ladite relation.

Et c’est qu’après 12 ans de relation entre Shakira et Piqué et deux enfants en commun, les parents de l’Espagnol ne voient pas cette nouvelle relation d’un bon œil, encore moins parce qu’ils ont toujours exprimé leur plein soutien à la Colombienne pour qu’elle revienne avec son fils et redevenir sa famille.

Après que l’identité de Clara Chia Martí ait été révélée à travers quelques images, les versions de l’infidélité ont refait surface, pointant vers le défenseur de Barcelone, car on a toujours dit qu’il était la cause de la rupture de la relation et non parvenir à un accord.

Cette situation a non seulement pu irriter les fans de Shakira mais aussi les parents du footballeur, qui ont dû faire face à la pression médiatique, en plus du fait qu’il est présumé que la Colombienne a rompu tout lien avec eux, depuis qu’elle s’est séparée de J’ai martelé le 4 juin dernier.

Selon l’émission OjoPe, cette relation entre Piqué et la jeune femme est totalement rejetée par les parents de l’Espagnol, qui disent qu’à chaque fois qu’il l’emmène vivre avec eux, une situation de malaise survient, en plus du fait qu’ils ne sont pas intéressé à traiter avec elle.