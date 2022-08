Jennifer Lopez et Ben Affleck ont rompu cette importante tradition lors de leur deuxième mariage

L’un des assaillants à l’origine du braquage de Kim Kardashian à Paris en 2016 a rompu son silence, accusant la millionnaire du crime en disant qu’«elle devrait être moins présomptueuse».

Yunis Abbas est l’un des criminels reconnus coupables d’avoir participé à un vol de 10 millions de dollars dans lequel Kim Kardashian a été ligotée et placée dans la baignoire de son hôtel parisien après s’être fait passer pour des policiers.

«Elle jetait de l’argent là-bas et je voulais le récupérer et c’était tout. Coupable? Non, je m’en fiche», a déclaré Abbas dans une interview à VICE News publiée samedi.

Parmi les objets volés se trouvait une bague en diamant de 20 carats d’une valeur de 4 millions de dollars que Kanye West lui avait offerte comme bague de fiançailles.

«Ils devraient être un peu moins suffisants avec les gens qui n’ont pas d’argent à dépenser», a-t-il déclaré à propos de Kim Kardashian et d’autres célébrités qui vantent leur argent. «Pour certaines personnes, c’est provocateur.»

Abbas n’est que l’une des 12 personnes appréhendées pour ce crime. Il a passé 22 mois en prison et a été libéré après avoir affirmé qu’il souffrait de problèmes cardiaques. Le gang de criminels a utilisé les médias sociaux pour déterminer où se trouvait Kardashian et la voler.