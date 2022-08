Jennifer Lopez et Ben Affleck ont déjà décidé ce que sera leur maison maintenant qu’ils sont mariés

Jennifer Lopez et Ben Affleck vivent un moment très spécial dans leur vie personnelle. Ils sont récemment arrivés à l’autel de Las Vegas à la surprise de leurs fidèles car tout était secret et nous n’avons vu que des photos depuis la fin de la cérémonie. Maintenant, ils adaptent leur vie avec des détails tels que décider où ils vont vivre avec leurs enfants.

Heureusement, il semble que leurs enfants aient une bonne relation, y compris la fille de Jennifer Lopez, Emme, et la fille de Ben Affleck, Seraphine, ils sont devenus des alliés parce qu’ils s’identifient tous les deux comme un genre non binaire, ils vivent donc ensemble cette exploration de la façon dont ils s’identifier.

Où vivront Jlo et Ben Affleck ?

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont déjà décidé où ils vivront avec leurs enfants. Apparemment, le couple a choisi pour l’acteur d’emménager dans la maison de la «Reine du Bronx» à Bel Air.

Après avoir été séparés pendant 17 ans, le couple vit enfin le rêve d’être ensemble : ils se sont mariés, ont fêté leur lune de miel et maintenant ils se laissent voir heureux et très amoureux dès que possible.

En mai dernier, le couple cherchait une propriété pour en faire son «nid d’amour» où emménager lorsqu’ils se sont finalement mariés. Rien ne les a convaincus et ils ont donc décidé que Ben Affleck emménagerait avec sa femme dans le manoir où il vit depuis plus de six ans.

Cependant, ils ont décidé de le remodeler complètement afin de ne pas pouvoir l’habiter pendant un an, selon une source du média TMZ. La maison a plus de 13 000 mètres carrés, sept chambres et 13 salles de bains.