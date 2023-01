Jennifer Lopez et Ben Affleck lancent un projet ensemble 20 ans après la première de «Gigli»

Tout semble indiquer que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont poussé leur relation à un autre niveau et s’apprêtent à partager leur premier projet professionnel maintenant qu’ils sont mariés.

Et c’est que selon Daily Mail, au cours des dernières heures, l’acteur oscarisé a été surpris en train de filmer une publicité pour Dunkin’ Donuts à Boston, Massachusetts.

Sur les images diffusées par les médias, on le voit faire semblant de prendre les commandes des convives depuis la vitrine du self-service. Il porte un t-shirt avec le logo de la marque, une casquette et des écouteurs.

Quelques secondes plus tard, Jennifer Lopez a été vue arriver à bord de son camion blanc, s’est arrêtée à la fenêtre et a commandé un café. Son mari s’est gentiment occupé d’elle.

Elle portait un manteau blanc avec un chemisier à col haut de la même couleur, un pantalon blanc et un sac marron. Ses cheveux étaient serrés et elle portait un maquillage très naturel.

La nouvelle collaboration Bennifer pourrait être une publicité exclusive pour le Super Bowl de cette année, dont le spectacle de mi-temps sera animé par Rihanna.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir les jeunes mariés applaudir et célébrer le résultat de l’enregistrement avec toutes les personnes impliquées dans le projet.

Rappelons-nous que la dernière fois que le couple a travaillé ensemble, c’était sur la bande «Gigli» en 2003 et «Jersey Girl» en 2004, juste l’année où ils se sont mariés et ils ont annulé leurs fiançailles à la dernière minute.

JLo et Ben Afflkeck se sont retrouvés en avril 2021, 17 ans après leur rupture. En mars de l’année dernière, le couple a annoncé qu’ils s’étaient fiancés pour la deuxième fois. Des mois plus tard, ils ont célébré deux liens de mariage, l’un à Las Vegas et l’autre en Géorgie.