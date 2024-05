Jennifer Lopez et Ben Affleck : l’amour n’est plus au meilleur de sa forme, la preuve

Deux ans seulement après leur mariage tant attendu, la relation entre Jennifer Lopez et Ben Affleck fait l’objet de rumeurs sur une possible crise qui pourrait conduire au divorce. Certains signes montrent que l’union entre la diva du Bronx et l’acteur n’est pas au mieux de sa forme.

Lors des derniers événements publics auxquels ils ont participé, les caméras ont filmé un Ben Affleck grognon avec des gestes qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Cette attitude contraste avec celle de Jennifer Lopez, toujours souriante et enthousiaste, ce qui soulève des questions sur la stabilité de leur mariage.

Un autre indice qui a attiré l’attention des fans est le fait qu’Affleck aurait quitté la luxueuse demeure qu’ils ont achetée il y a un an, tandis que l’actrice a été aperçue en train de chercher une nouvelle propriété à Beverly Hills, alimentant ainsi les rumeurs d’une possible séparation.

Il a également été noté que le couple a commencé à apparaître plus solitaire lors d’événements et d’activités, contrairement aux premiers mois de leur mariage, où ils avaient l’habitude de montrer un front uni. Mme Lopez a même assisté seule au dernier Met Gala, ce qui a surpris ses fans.

Comme si cela ne suffisait pas, les déclarations du couple dans le documentaire «The Greatest Love Story Never Told» (La plus grande histoire d’amour jamais racontée) auraient mis en lumière certaines des difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Affleck a avoué qu’il avait du mal à accepter que sa femme partage autant de choses de sa vie sur les médias sociaux, tandis que Jennifer a admis que son mari «n’essaierait jamais d’empêcher ses rêves».

Des sources proches du couple ont assuré que, bien que tous deux aient essayé de donner la priorité à l’amour, certaines situations n’ont pas changé depuis la première fois qu’ils ont été ensemble, il y a près de vingt ans. Cela aurait été un facteur déterminant dans la crise qu’ils traversent actuellement.