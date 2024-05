Jennifer Lopez et Ben Affleck : «c’est clair, c’est fini»

Le couple Ben Affleck et Jennifer Lopez fait parler de lui depuis qu’il a décidé de refaire sa vie après 18 ans de fiançailles rompues. Mais selon le média américain In Touch, Ben Affleck a décidé de quitter la résidence qu’il partageait avec sa femme, signalant ainsi un point critique dans leur relation.

Un proche a déclaré : «C’est clair, c’est fini. Ils se dirigent vers le divorce et, pour une fois, Ben n’est pas à blâmer». Les fans du couple emblématique d’Hollywood ont remarqué une distance croissante entre eux ces dernières semaines, notamment l’absence d’Affleck au Met Gala le 6 mai, où Lopez a joué un rôle important en tant que co-présidente.

L’explication officielle de Ben était qu’il était occupé à tourner The Accountant 2, mais selon la source de In Touch, la vraie raison de son absence était la détérioration de leur relation. «Il se concentre désormais sur son travail et ses enfants», a ajouté l’initié, précisant qu’Affleck a déjà déménagé et qu’ils devront probablement vendre la maison qu’ils cherchaient depuis deux ans. «Ils ne cesseront jamais de s’aimer, mais elle ne peut pas le contrôler et il ne peut pas la changer. Il n’y avait aucune chance que cela dure», a déclaré la source.

Leur relation a atteint un point de rupture qui a conduit Affleck à quitter la luxueuse résidence qu’il partageait avec JLo depuis 2023. Un problème récurrent dans leur relation a été la disparité dans la gestion de l’attention des médias : alors que Jennifer aimait l’exposition publique, Ben préférait un profil plus bas.

Cette différence était évidente dans le documentaire de J.Lo, “The Greatest Love Story Never Told“, où la star admettait les difficultés à trouver un équilibre. Malheureusement, les fiançailles se sont avérées plus difficiles que le couple ne le pensait. «Ils ont attendu près de vingt ans pour se remettre ensemble, mais à la fin, ils n’ont pas réussi à faire fonctionner leur couple», a expliqué l’initié. Alors que des rumeurs de divorce circulent, l’avenir du couple Ben Affleck et Jennifer Lopez reste incertain.