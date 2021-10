Jennifer Lopez et Ben Affleck avec des problèmes relationnels à distance ?

Découvrez pourquoi Jennifer Lopez et Ben Affleck sont actuellement séparés et dans une relation à distance.

Il y a quelques mois, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont donné de quoi parler en raison de leur cour après 17 ans de séparation, alors que le couple connu sous le nom de Bennifer a pris la décision de se donner une nouvelle opportunité.

Cependant, il semble que Jennifer Lopez et Ben Affleck aient des problèmes avec leur relation à distance en raison de leurs horaires chargés.

Rappelons qu’il y a quelques semaines à peine, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont apparus publiquement pour la première fois en couple sur un tapis rouge pour la Mostra de Venise, où ils étaient extrêmement amoureux.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont des problèmes relationnels à distance ?

Actuellement, le couple a un emploi du temps très chargé, car Jennifer López tourne «The Mother» pour la plateforme de streaming Netflix et, d’autre part, Ben Affleck est également très concentré sur son nouveau projet «Hypnoti».

Selon le portail E!, le couple fait de leur mieux pour voir, malgré la distance, étant donné que JLo est le tournage à Vancouver, au Canada, tandis que Ben Affleck passe le plus clair de son temps entre Los Angeles et au Texas. Comme il doit tourner quelques scènes pour le film ‘Hypnoti’ et voir ses trois enfants.

Voici comment Jennifer Lopez et Ben Affleck font fonctionner leur histoire d’amour

Le portail assure que Jennifer Lopez a volé de Vancouver à Los Angeles pour être avec Ben Affleck. De plus, le médium dit que le couple est resté chez l’acteur et, plus tard, Ben a accompagné JLo à l’aéroport pour retourner au tournage.

De la même manière, Jennifer Lopez et Ben Affleck essaient de ne pas passer de nombreux jours à se voir, car la distance pourrait briser leur cour.

Bien que leurs horaires n’aient pas coïncidé ces derniers temps, Jennifer Lopez et Ben Affleck font tout leur possible pour maintenir leur relation malgré la distance, tant ils sont très heureux depuis qu’ils se sont remis ensemble après 17 ans. Pensez-vous qu’ils peuvent surmonter la relation à distance?