Jennifer Lopez est fière de sa fille Emme après s’être déclarée non binaire

Juste une semaine après que Jennifer Lopez ait présenté sa fille Emme avec des pronoms de genre binaires, lors du gala des Dodgers, où ils ont chanté un duo éblouissant le public par leur talent, il a été annoncé que malgré les critiques la chanteuse est très fière de sa fille.

«Jen est si fière d’Emme et de la belle jeune femme qu’elle est devenue», a déclaré une source proche de l’artiste de 52 ans au Mirror.

Selon sa déclaration, JLo est une mère très aimante qui a toujours soutenu les décisions de ses enfants et espère à l’avenir être un exemple pour d’autres parents qui vivent une situation similaire avec leurs enfants.

«Elle a toujours encouragé Emme et Max à suivre la voie qu’ils jugent la meilleure, et elle espère que ce sera un exemple pour d’autres parents», a-t-il expliqué.

L’informateur assure que dans quelques années, Emme pourrait suivre les traces de sa mère, car elle a montré qu’elle avait un grand talent pour le chant et la danse et qu’elle n’était pas intimidée par les grandes scènes

«Emme est une fille très douce et attentionnée, et tellement talentueuse qu’il semble qu’à un moment donné, elle entrera dans le monde du divertissement, que ce soit en chantant, en jouant ou en dansant», a-t-il déclaré.

Jennifer Lopez et Emme au gala des Dodgers

Lors de la dernière présentation d’Emme Muñiz avec sa mère, la jeune de moins de 14 ans, elle portait une tenue rose composée de deux pièces : un short et une chemise large. En plus d’une casquette noire, de longues chaussettes et de bottes noires.

Mère et fille ont interprété les chansons «A Thousand Years» de Christina Perri et «Born in the USA» de Bruce Springsteen, la célèbre chanson avec laquelle Emme a brillé sur la scène du Super Bowl 2020 avec sa mère et qui était en quelque sorte ses débuts sur organiser.