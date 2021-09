Jennifer Lopez : elle parle pour la première fois de sa relation avec Ben Affleck

Will Smith s’est ouvert à l’un des profils les plus vulnérables de sa carrière lorsqu’il s’est assis pour un long métrage avec GQ avant la sortie de ses mémoires.

Dans une partie de l’interview, l’acteur nominé aux Oscars a révélé des détails secrets de ses rencontres avec son coach en intimité, Michaela Baum, qui impliquaient son désir d’un harem de petites amies, y compris des célébrités.

Lorsque Baum lui a demandé de nommer des personnes spécifiques, Smith a mentionné son désir pour l’actrice Halle Berry et le savant du ballet Misty Copeland.

«Je ne sais pas où je l’ai vu ou une merde quand j’étais adolescent, mais l’idée de voyager avec 20 femmes que j’aimais et dont j’ai pris soin et tout ça, ça m’a semblé être une très bonne idée», a déclaré candidement la légende de Philly mentionné.

Le plan aurait atteint un point où ils se préparaient à tendre la main aux femmes potentielles, mais Will Smith a réalisé que tout cela faisait partie d’un exercice mental.

«Ce qu’elle faisait était essentiellement de nettoyer mon esprit, de lui faire savoir que c’était bien d’être moi et d’être qui j’étais», a-t-il expliqué.

Étant profondément lié à sa foi, Will Smith a dû désapprendre que ses pensées d’être attiré par Halle Berry étaient des péchés.

«C’était bien de penser que Halle va bien», a déclaré le joueur de 53 ans. «Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne que je sois marié et je pense que Halle est belle. Alors que dans mon esprit, dans mon éducation chrétienne, même mes pensées étaient des péchés. C’était vraiment le processus que Michaela m’a fait suivre pour me faire réaliser que mes pensées n’étaient pas des péchés et même agir sur une pensée impure ne faisait pas de moi une merde.

Will Smith et Jada Pinkett sont mariés depuis 1997 et ont deux enfants ensemble à Willow et Jaden. Une grande partie des luttes dans leur relation ont été très médiatisées, notamment le chanteur August Alsina admettant qu’il était impliqué dans une liaison avec Jada lors de son mariage avec Will Smith. Alsina a affirmé avoir également la bénédiction de Smith pour ce que Jada a décrit comme un «enchevêtrement».

Smith a admis que bien que leur mariage ait commencé comme monogame, ce n’est plus le cas.

«Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel», a-t-il déclaré. «Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d’une manière très différente de celle que j’ai grandi. Il y a eu d’importantes discussions sans fin sur ce qu’est la perfection relationnelle ? Quelle est la meilleure façon d’interagir en couple? Et pour la grande partie de notre relation, la monogamie était ce que nous avons choisi, ne considérant pas la monogamie comme la seule perfection relationnelle.

«Nous nous sommes donné confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Et le mariage pour nous ne peut pas être une prison. Nous nous sommes donné confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Et le mariage pour nous ne peut pas être une prison.