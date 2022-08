Jennifer Lopez : découvrez sa sublime robe de mariée avec Ben Affleck (vidéo)

Jennifer Lopez et Ben Affleck étaient tous souriants lors de leur mariage romantique. La mariée était magnifique dans une robe de couture Ralph Lauren, tandis que le marié a opté pour un look classique dans un smoking noir et blanc assorti.

La robe extravagante et magnifique comportait un dos découpé et une silhouette moulante, des manches courtes et une longue traîne à volants, avec un incroyable voile de 20 pieds. Le couple a été photographié marchant dans l’allée, suivi de leurs enfants. Les enfants de Ben et Jennifer Garner, Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Sam, 10 ans. Et les enfants de Jennifer et Marc Anthony, Emme et Max, 14 ans.

Le couple de célébrités a traversé un pont à la propriété et avait l’air plus heureux que jamais en souriant. On peut voir Ben et Jennifer partager un baiser romantique en tant que mari et femme, devant tous les invités vêtus de blanc. Parmi les invités spéciaux, le meilleur ami de Ben, Matt Damon, et sa femme Luciana Barroso étaient à la cérémonie, ainsi que Jimmy Kimmel et l’officiant Jay Shetty.

Jennifer portait auparavant deux robes lors de leur mariage à Las Vegas, dont une robe blanche Alexander McQueen et une robe traditionnelle en dentelle Zuhair Murad.