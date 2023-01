Jennifer Lopez avoue la vérité : «Ben Affleck est rêveur. C’est un amour parce que…»

La star de 53 ans a épousé Ben en 2022 et Jennifer n’a pas tari d’éloges sur son mari lors d’une nouvelle interview télévisée.

La star de 53 ans a épousé Ben en 2022 et Jennifer n’a pas tari d’éloges sur son mari lors d’une nouvelle interview télévisée. La chanteuse de ‘Jenny from the Block’ a déclaré à l’émission ‘Today’ : «Il est rêveur. C’est un amour».

Jennifer a des jumeaux de 14 ans, Max et Emme, avec son ex-mari Marc Anthony, tandis que Ben a Violet, 17 ans, Seraphina, 14 ans, et Samuel, 10 ans, avec son ex-femme Jennifer Garner.

L’actrice de «Maid in Manhattan» admet que l’intégration de la famille a été un défi. Elle a déclaré : «Nous avons emménagé ensemble. Les enfants ont emménagé ensemble.

«C’était une transition très émotionnelle, mais en même temps, tous vos rêves se réalisent. Et ça a été une année phénoménale. Ma meilleure année, je pense, depuis la naissance de mes enfants.»

Jennifer a déjà révélé qu’elle se sentait comme au «paradis» avec Ben. La star des charts et Ben se sont mariés lors d’une cérémonie spectaculaire en Géorgie, et Jennifer s’est ensuite ouverte sur son mariage dans sa newsletter On The JLo.

En parlant de sa réception de mariage, Jennifer – qui était également fiancée à Ben au début des années 2000 – a partagé : «La vérité est que l’histoire de chacun est différente et que nous avons tous nos chemins à parcourir. Il n’y a pas deux personnes qui se ressemblent.

«Mais pour nous, c’était le moment idéal. Rien ne m’a jamais semblé plus juste, et je savais que nous allions enfin “nous installer” d’une manière que vous ne pouvez faire que lorsque vous comprenez la perte et la joie et que vous êtes suffisamment éprouvé pour ne jamais prendre les choses importantes pour acquises ou laisser les nuisances insignifiantes et stupides de la journée vous empêcher d’embrasser chaque moment précieux.»