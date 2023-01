Jennifer Lopez a souffert de stress post-traumatique avant son mariage avec Ben Affleck

Dans une récente interview pour promouvoir son nouveau film, Jennifer Lopez a parlé un peu de sa relation avec Ben Affleck et de la façon dont elle a souffert de stress post-traumatique peu de temps avant leur mariage. L’actrice assure qu’elle en est venue à penser que son engagement ne serait pas officialisé et qu’une fois de plus elle ne marcherait pas jusqu’à l’autel.

Le week-end du 19 août 2022, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés pour la deuxième fois lors d’un somptueux mariage au domicile de l’acteur en Géorgie. Après s’être mariés de manière inattendue à Las Vegas, le couple a célébré son mariage lors d’une fête qui a duré trois jours.

Stress post-traumatique subi par Jennifer Lopez avant son mariage

Jennifer Lopez s’est consacrée ces derniers jours à la promotion de la comédie romantique à laquelle elle participe avec Josh Duhamel, «Shotgun Wedding».

Dans le cadre de la promotion, l’actrice a donné plusieurs interviews dans lesquelles elle a révélé à quel point elle était amoureuse de Ben Affleck, comment c’était pour unir leurs familles et maintenant aussi le trouble de stress post-traumatique dont elle souffrait.

L’actrice était une invitée spéciale de l’émission de Jimmy Kimmel mercredi soir dernier et a avoué comment elle avait vécu les heures avant de marcher dans l’allée avec son mari.

Parce que son premier engagement avec Ben Affleck s’est terminé la première fois et qu’ils ont été séparés pendant 20 ans, l’actrice doutait que son mariage ait lieu cette fois-ci.

«Nous étions très heureux et, bien sûr, ça se passait, mais le mariage était très stressant», a avoué Jennifer Lopez. L’interprète de «On the Floor» s’est également rappelé le moment où Ben Affleck lui avait fait sa demande en mariage avec un énorme diamant vert alors qu’elle était dans la baignoire : «Il fallait que je redemande.»