Jennifer Lopez a interdit à ses enfants d’assister au mariage de son ex mari pour cette raison

Dans les dernières heures, la nouvelle est tombée que les enfants de Jennifer Lopez n’avaient pas assisté au mariage de leur père, Marc Anthony, avec Nadia Ferreira.

Samedi 28 janvier dernier, Marc Anthony et Nadia Ferreira se sont mariés dans un mariage luxueux, entourés de leur famille et de leurs amis, mais les grands absents de la soirée étaient leurs enfants Max et Emme, puisqu’il a récemment été révélé que Jennifer Lopez avait interdit à ses fils assister au quatrième mariage de leur père. Quelle était la raison ? À venir, nous vous disons.

Rappelons que la «Diva du Bronx» a été caractérisée comme une mère qui protégera toujours ses enfants, donc la raison pour laquelle elle a interdit à Max et Emme de ne pas assister au mariage de leur père avec la reine de beauté a à voir avec l’attention médiatique de cette union.

Selon ce qui précède, la principale raison pour laquelle Jennifer Lopez a interdit à ses jumeaux de ne pas assister au mariage de Marc Anthony avec Nadia Ferreira était que la chanteuse ne laisserait pas ses enfants, Max et Emme, être exposés à un événement d’une telle ampleur auquel ont assisté des centaines de personnes. invités. De plus, s’il n’y avait qu’un seul média officiel, leurs enfants seraient exposés à des caméras et ainsi de suite.

C’est la principale raison de l’absence de Max et Emme au mariage de Marc Anthony avec Nadia Ferreira, car alors que le couple s’est marié à Miami, Jennifer Lopez a profité d’un après-midi en famille à se promener dans les rues de Californie en compagnie de Ben Affleck et de la reste de ses enfants pour assister à un spectacle de cinéma.

Rappelons que certaines photos ont fuité via les réseaux sociaux sur lesquelles on peut voir JLo, en compagnie d’Emme, ainsi qu’Affleck et leurs enfants, Seraphina et Samuel.

La réaction de Jennifer Lopez au mariage de Marc Anthony avec Nadia Ferreira

Jennifer Lopez a brillé par son absence au mariage de Marc Anthony avec Naida Ferreira. Malgré cela, la cérémonie a été un succès puisque plusieurs personnalités étaient présentes, ainsi que la famille et les amis du chanteur et de la reine de beauté.

Quelques jours après l’union, la réaction de la Diva du Bronx au quatrième mariage du chanteur de salsa avec le Paraguayen à Miami a été révélée.

Alors que Marc Anthony et Nadia Ferreira se sont mariés à Miami le 28 janvier dernier, Jennifer Lopez est restée plus active sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram.

La réaction de la diva du Bronx a été de partager plusieurs images de sa journée en compagnie de ses enfants, Max et Emme, ainsi que de son mari Ben Affleck ; c’était pendant la journée. Pendant la nuit, il a assisté à un événement à Beverly Hills où il pouvait être vu à côté de Kim Kardashian et Oprah Winfrey.