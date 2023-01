Jennifer Lopez : à 53 ans, elle fait sensation dans un magnifique maillot échancré

Jennifer Lopez a surpris ses fans en partageant une vidéo sexy dans laquelle elle apparaît vêtue d’un maillot de bain noir avec de nombreuses ouvertures qui mettent en valeur ses courbes. Le tout pour promouvoir une crème pour le corps, qui est le nouveau produit de sa ligne JLo Body.

La chanteuse a reçu 2023 avec un look élégant et sexy, composé d’une robe bicolore qui se distinguait par son décolleté prononcé. Elle a porté un toast et a même mis quelques verres, au vu des projets qu’elle a préparés pour les mois à venir.

Dans sa facette d’actrice, Jennifer s’est montrée spectaculaire vêtue d’une robe rose moulante lors d’interviews pour la promotion de son dernier film «Shotgun wedding», une comédie d’action dans laquelle elle partage le générique avec Josh Duhamel et qui sortira le 27 janvier prochain sur Amazon Prime Vidéo.