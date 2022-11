Jennifer Lopez, 53 ans : elle s’affiche en soutien-gorge et dévoile sa poitrine !

Jennifer Lopez a attiré l’attention avec sa dernière publication sur Instagram. Il s’agit des clichés pour la campagne Intimissimi placée sous le signe de la sensualité et de la lingerie fine.

Plus sexy que jamais, Jennifer Lopez prend donc lascivement la pose sur un canapé en velours, vêtue de lingerie et d’un pyjama Intimissimi. Sous cet ensemble de nuit satiné noir, on peut clairement découvrir son soutien-gorge assorti, ultra-décolleté et orné de bandes façon bondage.

Un total look sensuel au possible que Jlo a posté sur Instagram avec pas moins de 4 photos plus ou moins zoomées. Le message qu’elle a écrit à côté des images était : «J’ai pensé… à une session d’écriture confortable et confortable aujourd’hui.»

L’actrice et chanteuse a également montré son côté sexy en faisant la promotion de l’eau signature BodyArmor, montrant sa silhouette en portant un ensemble haut rose et short de motard. Elle avait également l’air spectaculaire assise sur une piste de danse, modelant des joggeurs baggy.

Jennifer n’oublie pas sa facette d’actrice, et l’année prochaine sortira son film «Shotgun wedding», dans lequel elle partage le générique avec Josh Duhamel, Lenny Kravitz et Cheech Marin. Sur son compte Instagram, elle a publié la bande-annonce du film, qui sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du 27 janvier 2023.