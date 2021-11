Jennifer Lawrence : pourquoi Leo DiCaprio gagne 5 millions de dollars de plus sur son nouveau film

Le classement est composé majoritairement de basketteurs, de tennismen, de golfeurs, de footballeurs, de boxeurs ou de pilotes, et il n’y a pas de femmes.

Lorsqu’il s’agit de parler des athlètes ayant les gains les plus élevés de l’histoire, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Et c’est précisément ce qu’a fait Sportico en préparant un curieux classement dans lequel en plus des différents temps, qu’il a tenté d’égaliser en ajustant l’inflation, il a traité des données qui proviennent d’experts du secteur ou d’estimations historiques dans les médias, comme Forbes. En outre, les gains comprennent les salaires, les primes, les parrainages ou les licences, entre autres.

Et une fois les comptes et ajustements pertinents effectués, l’athlète qui a gagné le plus d’argent de l’histoire selon Sportico est Michael Jordan, qui est également un cas particulier.

Lorsqu’il est arrivé à la NBA en 1984, le joueur le mieux payé de la ligue était Magic Johnson avec 2,5 millions de dollars de salaire, alors qu’il gagnait 550 000 $. Ils étaient à des époques différentes. De plus, si l’on pense que cette saison, au moins 30 joueurs gagneront 30 millions de dollars.

Cependant, la Jordanie a montré que la route de la gloire monétaire est loin des tribunaux. Jordan est l’athlète le mieux payé de tous les temps, avec des revenus de carrière corrigés de l’inflation de 2,62 milliards de dollars, et seulement 6 % du total provient de ses contrats avec les Chicago Bulls et les Washington Wizards. L’estimation comprend les avenants même après la retraite avec Nike, Gatorade, Hanes et Upper Deck.

Fidèle à ce sport, Jordan dirige un quintette de stars du basket-ball parmi les 25 athlètes les mieux payés de tous les temps. LeBron James (1,17 milliard de dollars), Kobe Bryant (930 millions de dollars), Shaquille O’Neal (870 millions de dollars) et Kevin Durant (625 millions de dollars) ont également fait la coupe.

Bien qu’un trio de golfeurs occupent les premières places derrière le propriétaire des Charlotte Hornets : Tiger Woods (2,1 milliards de dollars), Arnold Palmer (1,5 milliard de dollars) et Jack Nicklaus (1,38 milliard de dollars). Un fait assez courant si l’on tient compte de l’étendue de la carrière sportive des golfeurs.

Le premier footballeur de la liste est Cristiano Ronaldo, qui se classe cinquième avec un bénéfice estimé à 1,24 milliard de dollars. Leo Messi occupe la huitième place (1,14 milliard de dollars), David Bekham le douzième (1,050 million de dollars) et Neymar (615 millions de dollars) ferme le poker des as avec la balle aux pieds, bien qu’il soit en dehors du top 20.

Le cas de Rafa Nadal

Les autres noms sur la liste incluent Floyd Mayweather, Michael Schumacher, Roger Federer, Alex Rodríguez, Manny Pacquiao ou Lewis Hamilton.

Il y a aussi les légendes de la boxe Mike Tyson (790 millions de dollars) et Oscar de la Hoya (595 millions de dollars), bien que les deux seraient exclus de la liste, avec Dereck Jeter, indépendamment de l’inflation et seraient remplacés par Rafael Nadal, Tom Brady et Conor McGregor.

En résumé, les athlètes les mieux payés de l’histoire appartiennent à huit sports et leurs gains cumulés sont de 25,5 milliards de dollars. Malheureusement, nous parlons d’un club masculin exclusif, Serena Williams étant l’athlète féminine la plus proche de la tête avec le plus de 480 millions de dollars, proche du top 40. Il y a encore un long chemin à parcourir pour égaler Payer.