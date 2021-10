Jennifer, la fille de Bill et Melinda Gates, partage les premières photos d’un mariage romantique

Megan Thee Stallion s’est rendue sur Instagram pour partager des photos sauvages et sexy avec son beau Pardi Fontaine alors qu’ils célébraient «un an de plaisir» ensemble.

Megan Thee Stallion, 26 ans, se sent reconnaissante pour sa relation ! Le rappeur a partagé de nouvelles photos d’elle et de son petit ami Pardi Fontaine, 31 ans, affichant un PDA tout en célébrant leur premier anniversaire et elles étaient vraiment accrocheuses.

L’une montrait un Pardi torse nu buvant dans la paille d’un cocktail placé au milieu du derrière de sa petite amie alors qu’elle se pavanait dans un bikini string.

Un autre a montré le musicien épris serrant les jambes du beau gosse tandis qu’un autre les a montrés posant dans un miroir alors qu’elle secouait les cheveux rose vif. Les photos incroyables ne se sont pas arrêtées là non plus !

Un quatrième les avait debout dans ce qui semblait être une salle de bain alors qu’elle tenait son téléphone et qu’il la tenait derrière et d’autres les montraient devenir sexy dans l’océan, à l’extérieur près d’un jet privé, et plus encore.

«1 an de plaisir avec vous 🧡», a écrit Megan à côté de son message d’anniversaire, qui a reçu de nombreux commentaires. «Le couple de célébrités le plus mignon, haut la main», a écrit un fan tandis qu’un autre s’est exclamé: «Tellement heureux pour vous! Un troisième a demandé : «Cela fait déjà un an ? et un quatrième les a appelés leur «couple préféré».

Les dernières photos de Megan et Pardi arrivent après un an à montrer leur amour. En avril, ils ont fait la une des journaux pour s’être embrassés dans une vidéo Instagram qui a aidé Megan à montrer sa silhouette tonique dans un bikini multicolore. Pardi était torse nu, exhibait ses tatouages, et ils avaient tous les deux l’air tellement amoureux !

Les tourtereaux ont également été aperçus assistant à divers événements ensemble, y compris une after des Grammys en mars. Un mois auparavant, Megan avait confirmé leur romance lorsqu’elle avait qualifié Pardi de «boo» lors d’une session en direct sur Instagram.

Il a également partagé un message de la Saint-Valentin qui a fait savoir à ses fans qu’il l’avait comblée de magnifiques fleurs pour les vacances et l’avait emmenée dans un avion privé dans un restaurant pour profiter d’un dîner romantique.