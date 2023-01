Jennifer Aniston : splendide, la célèbre actrice pose dans un bikini sexy (photos)

Jennifer Aniston a posé dans un bikini sexy conçu par l’ancien directeur artistique de Chanel, Karl Lagerfeld, pour la collection printemps 1996. Le bikini que portait la célèbre actrice coûte actuellement la modique somme de 16 551 euros.

Aniston a posé dans le ‘nipplebikini’ pour la couverture du magazine ‘Allure’. Ce design a également été porté par les mannequins Eva Herzigova et Stella Tennat.

C’est le ‘nipplebikini’

Ce type de maillot de bain est appelé «nipplebikini» car il ne couvre essentiellement que cette partie du corps. Kim Kardashian l’a porté en 2018 et maintenant il est de retour à la mode.

«Je me sens le mieux dans qui je suis aujourd’hui, mieux que je ne l’ai jamais fait dans la vingtaine ou la trentaine même, ou au milieu de la quarantaine», a déclaré Aniston.

«Nous devions arrêter de dire du mal de nous-mêmes. Tu vas avoir 65 ans un jour et je pense que j’avais l’air super bien à 53 ans.»

Les chances d’Aniston de devenir mère

La célèbre actrice a également révélé qu’elle avait fait tout son possible pour tomber enceinte et a également affirmé que son ex-mari l’avait quittée parce qu’elle ne lui donnerait pas d’enfant.

«J’essayais de tomber enceinte», a-t-elle déclaré. «C’était une route difficile pour moi, la route de la fabrication d’un bébé.»

«Toutes les années et les années et les années de spéculation … C’était vraiment difficile. Je passais par la FIV, buvant des thés chinois, etc.

«J’aurais donné n’importe quoi si quelqu’un m’avait dit: «Congelez vos œufs. Faites-vous une faveur. Vous ne le pensez tout simplement pas.

«Je me souciais juste de ma carrière. Et Dieu ne plaise qu’une femme réussisse et n’ait pas d’enfant.

«Et la raison pour laquelle mon mari m’a quittée, pourquoi nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c’est parce que je ne voulais pas lui donner d’enfant. C’était des mensonges absolus. Je n’ai rien à cacher à ce stade.»