Jennifer Aniston reviendra-t-elle avec Brad Pitt ? C’est ce que l’actrice a révélé

Jennifer Aniston dit qu’elle est prête pour l’amour après le récent divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie.

Jennifer Aniston a surpris ses fans après avoir déclaré qu’elle était prête pour l’amour et une relation sérieuse. Cette nouvelle est révélée au milieu du récent divorce de Brad Pitt et d’Angelina Jolie et, comme nous le savons, Jennifer Aniston a eu une histoire d’amour de plusieurs années avec l’acteur. L’un des couples les plus célèbres d’Hollywood reviendra-t-il ?

C’était sur le podcast Bruce Bozzi où Jennifer Aniston a avoué qu’elle n’avait pour le moment aucune relation sérieuse avec quelqu’un, cependant, elle a révélé qu’elle croyait qu’il était temps de s’ouvrir à l’amour et de partager sa vie avec quelqu’un.

Jennifer Aniston reviendra-t-elle avec Brad Pitt ?

L’actrice de Friends a partagé avec Bozzi qu’elle ne voulait pas être en couple depuis longtemps, car elle aimait «être sa propre femme».

De même, Jennifer Aniston a assuré que depuis l’âge de 20 ans, elle était en couple, donc être célibataire était un sujet agréable pour elle. Cependant, il a avoué qu’«il est temps» d’avoir une relation sérieuse.

Jennifer Aniston et Brad Pitt sont en couple depuis 1998, mariés en 2000 et divorcés en 2005. Ils étaient sans aucun doute l’un des couples préférés d’Hollywood, cependant, à cette occasion, Jennifer Aniston n’a pas précisé si elle reviendrait avec Brad Pitt, car elle a seulement commenté qu’elle aimerait quelqu’un avec qui la conversation peut couler, qui a confiance en elle , qui soit généreux et gentil.

Comment Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont-ils rencontrés ?

Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont rencontrés en 1994, cependant, c’était quatre ans après que leurs représentants les aient programmés pour un rendez-vous amoureux et, après cinq mois, Jennifer et Brad étaient déjà fiancés.

Après 5 ans de mariage, Brad Pitt et Jennifer Aniston ont divorcé, juste au moment où l’acteur tournait un film avec Angelina Jolie.

Rappelons que lors des SAG Awards 2020, Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont à nouveau rencontrés avec un tendre câlin, ce qui a provoqué une agitation parmi les fans qui recherchent le couple le plus célèbre d’Hollywood pour reprendre leur idylle.

Maintenant que Brad Pitt en a fini avec Angelina Jolie et que Jennifer Aniston a déclaré qu’elle était prête pour une relation sérieuse, le couple reviendra-t-il après plus de 10 ans de séparation ?