«J’en ai marre…»

L’objectif du Paris Saint Germain est de condamner la Ligue1 et d’essayer d’harmoniser un peu le climat interne. Cependant, en même temps, le conseil a un plan principal, qui est de purifier le campus. Pour les hautes sphères du PSG, il y a des footballeurs qui ont terminé un cycle et l’un d’eux est Mauro Icardi.

L’attaquant argentin a été déclaré transférable, comme le révèle RMC Sports. «Son milieu est persuadé que la tendance est désormais à une sortie pour laquelle il a été très marqué par la défaite face au Real Madrid en Ligue des champions.

Mais cela dépendra des offres de sortie qui lui seront présentées. Difficile pour le moment de trouver un club. capable d’aligner avec son contrat, lui qui avait été signé pour 58 millions d’euros», explique RMC Sports.

Incroyablement, le seul candidat qu’Icardi aurait serait Milan, le rival de longue date du club qui l’a fait mettre sous les feux de la rampe. Plus loin en arrière apparaîtrait également la Juventus, qui avec les départs de Dybala et la possibilité de ne pas acheter Morata, apparaît comme une chance à boire.

En plus de cela, RMC Sports a eu accès au vestiaire du PSG et a révélé : «Icardi est un homme qui en ce moment n’a plus la tête pour le football. Il a du mal à se remettre de ce qui s’est passé en dehors des terrains ces derniers mois». La vérité est que le PSG a déclaré Icardi transférable et attend une offre à la hauteur des attentes.