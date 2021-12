Jeff Bezos s’affiche torse nu alors qu’il s’amuse avec Lauren Sanchez en bikini

Le fondateur d’Amazon a célébré les vacances avec sa petite amie en profitant d’une escapade tropicale remplie de PDA dans les Caraïbes !

Jeff Bezos et Lauren Sanchez sont plus forts que jamais ! Le fondateur d’Amazon, 57 ans, et sa petite amie, 52 ans, ont célébré les vacances en partant pour un voyage romantique à Saint-Barth dans les Caraïbes.

Le couple puissant a été aperçu en train de profiter du soleil et de se mettre à l’aise le 24 décembre sur de nouvelles photos. Ils semblaient définitivement d’humeur festive car ils ne pouvaient pas se tenir la main tout en profitant d’une belle journée sur un yacht.

Montrant son physique impressionnant, Jeff a été vu en train de bercer une paire de maillots de bain rouges recouverts de fleurs hawaïennes.

Le milliardaire chamois était tout sourire lorsqu’il a été rejoint sur le pont du bateau par Lauren, qui était magnifique dans son bikini à cordes à motifs.

Une fois qu’ils se sont lancés dans les eaux bleues cristallines sur un radeau, il était temps pour un petit bisou, alors qu’ils enroulaient leurs bras l’un autour de l’autre et se serraient les lèvres. Plus tard, Lauren a enfilé une écharpe en tricot élégante pendant que le couple retournait sur le yacht.

Cette heureuse sortie survient quelques semaines seulement après que la fusée Blue Origin de Jeff, appelée New Shepard, ait envoyé Michael Strahan et cinq autres invités dans l’espace pour un incroyable trajet de 10 minutes.

Lorsque le propulseur de fusée a atterri en toute sécurité au Texas, l’hôte de Good Morning America a été le premier et il a rapidement embrassé Jeff et Lauren.

Michael a ensuite régalé le joli couple avec des anecdotes sur son expérience hors de ce monde, y compris son interprétation hilarante de G-force.

«Le G – ce n’est pas un lifting; c’est une chute de visage. Je sais à quoi je vais ressembler à 85 ans», a-t-il plaisanté, avant d’ajouter: «Je veux y retourner.»

Jeff et Lauren se fréquentent depuis près de trois ans après avoir commencé une histoire d’amour alors qu’ils étaient chacun mariés à d’autres personnes.

En fait, leur relation a été révélée un jour après que Jeff et son épouse depuis plus de 25 ans et mère de ses 4 enfants, Mackenzie Scott, 51 ans, ont annoncé leur divorce. Jeff a maintenu qu’il s’agissait d’une rupture à l’amiable et depuis lors, lui et Lauren sont devenus inséparables.