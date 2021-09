Jean-Michel Maire est-il sur le point de quitter l’émission TPMP pour un concours de beauté ?

Le départ de Jean-Michel Maire de TPMP fait couler beaucoup d’encre… Certains médias ont d’ailleurs affirmé que le chroniqueur de Cyril Hanouna allait présenter un concours de beauté.

Cela fait plus de 11 ans que Jean-Michel Maire est présent sur le plateau de TPMP. Avec Isabelle Morini-Bosc, le chroniqueur fait donc partie des piliers de l’émission.

Cependant, le journaliste de 59 ans a d’autres projets dans la tête, et ils n’ont rien à voir avec la télévision. Ce dernier a fait des confidences au journaliste Jordan De Luxe sur ses nouveaux projets.

L’occasion pour les internautes de connaître les raisons qui poussent Jean-Michel Maire à déserter TPMP. Ce dernier a ainsi confié de but en blanc : «Je n’ai plus de contrat avec Touche pas à mon poste. Ils sont de plus en plus nombreux et c’est pour ça que je ne fais plus l’émission».

Et ce n’est pas tout. Lucide, le journaliste qui a fait ses armes au Figaro a confié qu’il fallait qu’il aille voir ailleurs. «Il faut que ça se renouvelle et je vais arrêter totalement, car j’ai envie de passer à autre chose», a-t-il ajouté.

Moins présent à l’antenne au détriment d’autres chroniqueurs, Jean-Michel Maire perd donc ses repères sur C8. «Il faut de la chair fraîche pour cette émission… Ce n’est pas une volonté de ma part, mais je ne râle pas», a-t-il confié à Jordan de Luxe.

Le chroniqueur de TPMP le sait, l’image qu’il renvoie est celle de quelqu’un de blagueur. «J’ai une image de rigolade et désormais TPMP est de plus en plus dans les sujets sérieux, c’est moins raccord avec moi», a-t-il ajouté. La question qu’il faut se poser est donc la suivante : Quels sont les futurs projets de Jean-Michel Maire ?

Pour le savoir, il faut se connecter à Instagram. Il y a peu, un blogueur a donc affirmé que Jean-Michel Maire animerait un concours de beauté. Oui, vous avez bien lu.

Cette rumeur a été confirmée par plusieurs médias, qui affirment qu’en février 2022, il animera le concours «Miss Esthétique». C’est un nouveau concours de beauté «moderne» ouvert à toutes les femmes majeures et axé sur la diversité et la beauté de toutes les femmes.

On apprend via Instagram que le chroniqueur de TPMP présentera ce concours aux côtés de Milla Jasmine. Cette dernière est une candidate de télé-réalité.

Jean-Michel Maire est donc plein de ressources, et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. «J’aimerais partir à l’étranger. J’ai des plans en Asie : je voudrais ouvrir un bar sur la plage avec un pote qui est dans la restauration. Si ça peut se faire avant la fin de l’année, c’est bien !», a-t-il ajouté au micro de Jordan De Luxe.

Le futur du chroniqueur de TPMP s’annonce donc chargé en projets. Et si le journaliste a peur de partir, qu’il se rassure, son ami Matthieu Delormeau sera là pour pallier son absence.

Dans L’instant Deluxe, Jean-Michel Maire a évoqué le retour de son ami Matthieu Delormeau. «C’est mon ami. Mais je ne pensais pas qu’il reviendrait, car il en avait marre des danses, d’être enfermé dans un stéréotype, de danser sur Mylène Farmer tout ça, mais comme l’émission a changé éditorialement, c’est plus sur le fond, il préfère !». Voilà qui est dit.