Jean Messiha condamné à 1500 euros d’amende pour avoir injurié un préfet

Rentré enfin à la maison ! Bill Clinton semblait être de bonne humeur lorsqu’il s’est lié d’amitié avec sa femme Hillary pour obtenir du soutien le 17 octobre tout en quittant l’UC Irvine.

Bill Clinton, 75 ans, rentre chez lui après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours. L’ancien président a été vu en train de lier les bras à son épouse Hillary Clinton, 73 ans, alors qu’il sortait de l’hôpital UC Irvine en Californie le dimanche 17 octobre.

Bien que Bill ait gardé son visage couvert d’un masque de protection, ses yeux semblaient s’illuminer à mesure qu’il s’approchait. les portes vitrées où une petite foule attendait.

Hillary a gentiment regardé son mari alors qu’ils marchaient bras dessus bras dessous, juste un jour après qu’elle lui ait rendu visite aux soins intensifs.

Bill, originaire de l’Arkansas, a porté une paire de jeans délavés avec un t-shirt bordeaux, un blazer bleu marine et des mocassins noirs.

Hillary a opté pour un look élégant et décontracté avec une chemise boutonnée blanche, une veste et un pantalon noirs ainsi qu’un mocassin pointu. L’ancienne secrétaire d’État a gardé ses cheveux blonds en queue de cheval.

Le porte-parole de Bill, Angel Ureña, a fait le point sur la santé de l’ancien président après sa sortie de ses médecins, le Dr Alpesh Amin et le Dr Lisa Bardack.

«Sa fièvre et son nombre de globules blancs sont normalisés et il rentrera chez lui à New York pour terminer sa cure d’antibiotiques», a tweeté Angel.

«Au nom de tout le monde à l’UC Irvine Medical Center, nous avons été honorés de l’avoir soigné et continuerons de surveiller ses progrès.»

Hillary a été vue en visite à Bill au centre médical samedi avec sa fille Chelsea Clinton, 40 ans. L’ancienne Première Dame avait un café Starbucks et un sac Givenchy «Antigona» à la main alors qu’elle sortait d’un véhicule avec chauffeur.

Elle a de nouveau opté pour un ensemble noir et blanc, assorti d’un manteau à motifs et d’un serre-tête, qu’elle portait fréquemment à l’époque de la Maison Blanche des années 90.

Bill a été admis à l’UC Irvine mardi cette semaine pour une infection liée «non-COVID», rapportée plus tard comme étant une infection urinaire.

«Il reste à l’hôpital pour une surveillance continue. Après deux jours de traitement, son nombre de globules blancs a tendance à baisser et il réagit bien aux antibiotiques», ont déclaré jeudi ses médecins dans un communiqué.

Son porte-parole a déclaré que Bill était de «bonne humeur» avant sa libération. «Le président Clinton a continué à faire d’excellents progrès au cours des dernières 24 heures. Il passera la nuit au centre médical UC Irvine pour continuer à recevoir des antibiotiques IV avant une sortie prévue demain», a tweeté son représentant samedi soir.