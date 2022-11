Jean-Marc Ayrault élu président de la Fondation Jean-Jaurès

Le chef du gouvernement sous François Hollande remplacera l’ancien ministre Henri Nallet à la tête de ce centre de réflexion qui défend la social-démocratie et l’Europe.

L’ancien premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, 72 ans, a été élu mardi 15 novembre président de la Fondation Jean-Jaurès, un centre de réflexion qui défend la social-démocratie et l’Europe.

Il a été désigné par le conseil d’administration de la Fondation pour un mandat de deux ans, en remplacement de l’ancien ministre Henri Nallet, qui en était le président depuis 2013.

Se présentant comme la première fondation politique française, la Fondation Jean-Jaurès, change aussi de directeur général : Gilles Finchelstein, qui occupait le poste depuis 22 ans, devient secrétaire général avec pour mission de «définir les grandes orientations stratégiques».

Il est remplacé par un binôme: Laurent Cohen, 56 ans, qui était directeur général adjoint, et par Jérémie Peltier, 31 ans, directeur des études.

Reconnue d’utilité publique depuis 1992, date de sa fondation par l’ancien Premier ministre Pierre Mauroy, la Fondation Jean-Jaurès se donne comme mission «à court terme, d’influencer les politiques publiques par ses analyses et ses propositions, et, à moyen terme, de contribuer à repenser en profondeur, à l’échelle internationale, européenne et nationale, la social-démocratie».

Longtemps maire de Nantes, puis premier ministre de François Hollande de mai 2012 à mars 2014, Jean-Marc Ayrault a quitté la politique active en 2017 avant d’être nommé en 2018 à la tête de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage par Emmanuel Macron.

