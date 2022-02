Jean-Claude Van Damme a pris une décision : «Je voulais quitter la scène mais…»

L’acteur belge prépare déjà ses adieux après avoir réalisé un film pseudo-autobiographique intitulé «Comment m’appelle-t-on ?»

Jean-Claude Van Damme est dans l’industrie cinématographique depuis plus de trois décennies, ce qui l’a amené à être l’un des projets cinématographiques les plus reconnus autour des arts martiaux.

Un genre dans lequel il brillait déjà à ses débuts et dont il a su tirer parti au fil du temps, et c’est qu’à 61 ans, il a réussi à tourner de grands films comme ‘The Mercenaries’, ‘Kickboxer’, ‘Street Fighter : La dernière bataille’ et ‘Bloodsport’.

Maintenant, après cette période, l’acteur belge voit déjà son au revoir, et il l’a fait dans une interview avec ‘Deadline’, où il a révélé qu’il prendrait sa retraite et ce qu’il ferait de son temps à partir de ce moment, et il c’est qu’au préalable il va préparer un film dans lequel il va tout donner pour faire le bilan de sa carrière.

«Quel est mon prénom?» est le titre du dernier film de Van Damme avant ses adieux, et ce sera une histoire semi-autobiographique.

«Je voulais quitter la scène mais avec un bilan de ma carrière, à commencer par ‘Bloodsport’, dans lequel j’ai commencé à être célèbre. À cette fin, ‘Quel est mon nom ?’ Ce sera une histoire pseudo-autobiographique dans laquelle Jean-Claude Van Damme joue son propre rôle, mais dans des circonstances fictives qui impliquent une perte de son identité», a-t-il commencé par expliquer.

Et c’est qu’il espère que «ce sera un nouveau ‘Bloodsport’ mais à un niveau supérieur». «Dans le film, je descends en termes de carrière, et comme je sors d’une autre première de film d’action, je ne suis pas content parce que je vis dans des hôtels depuis 30 ans, ce qui est vraiment vrai. On va apporter de vrais éléments de ma vraie vie et de ce qui m’est arrivé», a-t-il révélé.

Ses plans retirés

Après ce dernier film, Jean-Claude fera ses adieux à sa carrière. L’aboutissement d’une grande carrière pour pouvoir ouvrir une nouvelle étape de plaisir et avec sa famille.

«J’annule tout pour me mettre en forme, et après ce film, je vais acheter un petit bateau. Ce n’est pas un gros bateau, ce n’est pas pour moi, mais j’ai envie de faire le tour du monde et de me détendre . J’ai travaillé toute ma vie et j’ai vécu toute ma vie dans des hôtels pendant 30 ans. Tout cela sera expliqué dans le film, comment je me suis éloigné de ma famille. Après cela, je veux me détendre et profiter de ma vie et de ma famille, car la vie passe vite», a-t-il avoué.