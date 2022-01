«Je veux vraiment jouer pour ce club», Neymar ouvre la porte à un départ du PSG

L’ancien attaquant ghanéen, Asamoah Gyan, a désigné les Super Eagles du Nigeria comme l’équipe le pays le plus difficile à battre lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, au Cameroun.

Le Nigeria a battu l’Égypte, sept fois championne du monde, dans son premier match du groupe D, mardi. Kelechi Iheanacho a marqué l’unique but du match pour donner au Nigeria une victoire 1-0 sur l’Égypte, tandis que l’as de Liverpool, Mohamed Salah, est resté silencieux tout au long de la rencontre au stade Roumdé Adjia de Garoua.

Cependant, après avoir regardé toutes les équipes jouer dans les matchs du premier tour de l’AFCON 2021, Gyan a désigné l’équipe d’Augustine Eguavoen comme l’équipe la plus remarquable jusqu’à présent dans le tournoi de 24 équipes.

Selon l’ancienne star de Sunderland, les Super Eagles ont montré le caractère d’un champion potentiel. «Oui, au jour d’aujourd’hui, le Nigeria est l’équipe qui a la volonté de conquérir toutes les oppositions, si l’on en croit ce qui s’est passé lors du match contre l’Égypte», a déclaré Gyan à SuperSport.

«Tous les autres vainqueurs potentiels du tournoi semblent jouer avec trop de prudence et cela explique pourquoi la plupart des matchs n’ont pas été impressionnants. Mais quand on regarde le Nigeria, ils ont montré le caractère d’un champion potentiel en dominant l’Egypte pendant 90 minutes.»

«Le Nigeria méritait de marquer plus de buts dans le match [contre l’Égypte], mais il n’a pas eu de chance dans le dernier geste. C’était une équipe qui avait son défi de pré-tournoi car elle n’a pas pu avoir certains de ses meilleurs attaquants [Victor Osimhen, Odion Ighalo et Emmanuel Dennis] pour le tournoi et jouer une équipe forte comme l’Égypte dans le match d’ouverture était un test acide et ils ont excellé.»