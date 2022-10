«Je vais prendre ma retraite…», Karim Benzema a pris une grande décision pour son avenir

Dernier lauréat français du Ballon d’or avant Karim Benzema, Zinedine Zidane lui a adressé un joli message sur les réseaux sociaux ce mardi après lui avoir déjà remis le trophée sur la scène du théâtre du Chatelet.

Ancien mentor et entraîneur du buteur du côté du Real Madrid, Zizou a salué son fabuleux parcours. «Je t’ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse et que tu deviennes ce que tu es. Tu as toujours cherché à t’améliorer», a écrit le champion du monde 1998 sur Instagram.

«Aujourd’hui, ce trophée récompense ce travail et cette année exceptionnelle ! J’espère que tu continueras à nous régaler au Réal et pendant cette Coupe du monde avec l’équipe de France.», a-t-il déclaré.

Auteur d’une saison 2021-2022 fantastique d’un point de vue individuel et collectif, Karim Benzema a remporté ce lundi 17 octobre le Ballon d’Or 2022. Il est le cinquième joueur Français à recevoir la plus prestigieuse des récompenses individuelles après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane.