«Je suis un homme optimiste, j’espère que Lionel Messi fera partie de notre projet à l’avenir»

Jorge Más, copropriétaire de l’Inter Miami, un club de la Ligue nord-américaine (MLS) également détenu par David Beckham, a révélé ce mardi à la presse locale qu’il rêve de signer Lionel Messi.

«David Beckham et moi aspirons à amener les meilleurs joueurs du monde à Miami, non seulement à cause du projet, mais parce que nous voulons devenir une référence pour le football aux États-Unis.

Quand on parle des meilleurs joueurs du monde, Leo est évidemment le meilleur joueur de la planète», a-t-il commencé par considérer.

La star argentine de 35 ans a un contrat avec le PSG jusqu’en 2023 et, selon le manager, aucun accord n’est prévu pour que La Pulga se dirige vers la MLS… pour l’instant.

«On espère que les conditions sont réunies pour qu’il vienne aux Etats-Unis, avec le maillot de l’Inter Miami. On n’a rien de garanti, il n’y a pas d’accord, mais je suis un homme optimiste et j’espère qu’à l’avenir, Lionel Messi peut faire partie de notre projet», a conclu Más.