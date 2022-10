«Je suis très content de son évolution», il fait l’éloge de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est revenu pour commencer à Manchester United, remplissant le deuxième match consécutif complet après toute la controverse suscitée par sa réaction dans le match avec Tottenham, lui coûtant l’élimination de l’équipe lors du match avec Chelsea.

L’international portugais n’a pas marqué contre West Ham (c’est Rashford qui a marqué le but qui a valu la victoire 1-0), mais il méritait les éloges de l’entraîneur Erik ten Hag. «Il était très bon. Il a mené la pression en première mi-temps, il a toujours été très connecté. À la mi-temps, je lui ai dit de ne pas trop baisser et de laisser le milieu de terrain et la défense faire ce travail», a expliqué l’entraîneur néerlandais des diables rouges.

Qui méritait également les éloges de Ten Hag était Diogo Dalot, encore une fois dans un très bon plan tout au long de la partie. «Je suis très content de son évolution. Ça s’améliore de match en match», a-t-il déclaré. Manchester United a ajouté sa sixième victoire lors des huit derniers matchs (ils ont également obtenu deux nuls, contre Chelsea et Newcastle). «Nous sommes dans un état d’esprit fabuleux et nous avons la qualité pour marquer des buts. Si on continue comme ça, on va dans la bonne direction», s’est félicité le coach.