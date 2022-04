«Je suis prêt…» : Fede Valverde a révélé son nouvel objectif au Real Madrid

Gerard Piqué a ressenti une chimie immédiate lorsqu’il a rencontré Shakira lors d’un événement.

Gerard Piqué et Shakira forment l’un des couples les plus populaires et les plus aimés du football européen et, malgré le fait qu’ils se vantent actuellement au monde comme une famille stable et prospère, très peu de gens parient sur le succès de leur relation au cours de leur premières années mois de fréquentation

À plusieurs reprises, le couple a raconté leur histoire d’amour, survenue lors d’un des événements promotionnels de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, où Gérard était champion avec l’Espagne et le chanteur colombien était chargé d’interpréter le thème officiel.

Après avoir rencontré Shakira et discuté un moment avec elle, Gerard Piqué a osé faire le premier pas et a profité du fait qu’elle est arrivée en Afrique du Sud quelques jours avant lui pour écrire quelques messages avec l’excuse de savoir ce que le climat et la culture de cette nation.

Shakira a suivi le match du joueur du FC Barcelone et petit à petit ils se sont rapprochés. En fait, Gérard lui a promis qu’il gagnerait la coupe avec son équipe nationale afin qu’il puisse coïncider avec elle lors de la cérémonie de clôture.

Sans aucun doute, cette histoire peut être très excitante et inspirante si le fait que les deux étaient en couple est complètement ignoré.

Qui étaient les petits amis de Gerard Piqué et Shakira ?

Dans le cas de la chanteuse colombienne, elle a commencé son flirt avec le footballeur alors qu’elle avait encore une relation formelle avec l’homme d’affaires Antonio de la Rua, fils de l’ancien président argentin Fernando de la Rua. En fait, certaines sources disent que les deux avaient des projets de mariage.

Dans le cas de Gerard Piqué, il entretenait une relation très stable avec Nuria Tomás, douloureusement déçue à cause de la Colombienne, puisque, une fois la Coupe du monde terminée, le footballeur est devenu obsédé par elle.