«Je suis inspiré par lui car j’ai…», Vinicius fait une grosse confidence sur Cristiano Ronaldo

Vinicius Junior prend de plus en plus d’ampleur dans l’effectif du Real Madrid. Arrivé à l’été 2018 en Espagne, l’international brésilien a connu des débuts timides et a souvent subi les critiques. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

Mais depuis environ deux saisons, l’ailier madrilène impressionne le monde entier mais surtout ses partenaires et ses dirigeants. Au point que ces derniers ont décidé de lui attribuer le mythique numéro 7 de la Casa Blanca à la suite du départ d’Eden Hazard.

Un numéro historique qui a vu des joueurs comme Raul ou Cristiano Ronaldo le porter. D’ailleurs, le joueur de la Seleção a rendu hommage au Portugais lors d’un entretien accordé au journal Marca.

«Je suis très heureux et très reconnaissant de pouvoir porter ce numéro, celui de Cristiano. Je suis inspiré par Cristiano Ronaldo car j’ai regardé tous ses matchs et parce qu’il a marqué une époque dans ce club. C’est une idole pour moi», a-t-il dit.