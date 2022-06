«Je suis incapable de faire ça…», la grande révélation de Kylian Mbappé sur son choix

Robert Lewandowski a un contrat en cours avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023. Cependant, depuis quelques semaines, l’attaquant a révélé à plusieurs reprises qu’il souhaitait aller dans un autre club pour la saison prochaine.

A cette occasion, le footballeur polonais a de nouveau mentionné qu’il souhaitait quitter l’équipe allemande. «Pendant tant d’années au club, tu as toujours été prêt, disponible, malgré les blessures et la douleur, tu as donné le meilleur.

Je pense que le mieux sera de trouver une bonne solution pour les deux parties. Et ne cherchez pas une décision unilatérale. Cela n’a pas de sens. Pas après si longtemps», a-t- il déclaré pour Onet Sport.

«Après une course aussi réussie et avec ma volonté et mon soutien, je pense que cette loyauté et ce respect sont probablement plus importants que cette entreprise. Quelque chose est mort en moi, j’ai besoin de nouvelles émotions», a-t-il mentionné.

Dans le même ordre d’idées, l’attaquant ne croit pas que l’équipe bavaroise le retiendra de force. «Pour que? Quel genre de joueur voudra alors venir au Bayern en sachant que quelque chose comme ça pourrait lui arriver ? Où sont alors la loyauté et le respect ? J’ai passé huit belles années ici, j’ai rencontré des gens formidables et j’aimerais que tout continue comme ça dans ma tête», a-t- il expliqué.

Il est important de mentionner que Robert Lewandowski est arrivé au Bayern Munich lors de la saison 2014-2015 et a soulevé la Bundesliga à huit reprises. De même, il a remporté la Coupe d’Allemagne à trois reprises et a remporté cinq éditions de la Super Coupe dans ce pays.

Les réalisations de l’attaquant polonais ne se produisent pas seulement dans les tournois locaux car il a touché la gloire en 2020. Le joueur a conquis la Ligue des champions de l’UEFA après avoir battu le PSG en finale.