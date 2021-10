«Je suis constamment ignoré» : le chanteur nigérian Adekunle Gold se lamente

Chanteur et auteur-compositeur nigérian, Adekunle Gold a expliqué ce qu’il pense de l’accueil que les mélomanes et les passionnés nigérians lui réservent en tant que musicien.

Adekunle Gold, qui est le mari de l’adorable chanteuse Simi, pense qu’il n’obtient pas la reconnaissance qu’il mérite car il est constamment négligé.

Il a fait cette lamentation sur sa page Instagram alors qu’il partageait une photo de lui-même, cependant, il a établi que malgré le fait qu’il soit négligé dans l’industrie, il continue de gagner. «Constamment négligé mais constamment gagnant !», a-t-il écrit.

Réagissant à son message, les fans ont partagé ses lamentations et ils ont fait allusion au fait qu’il est exceptionnellement talentueux et doit donner les projecteurs nécessaires compte tenu des efforts et du travail acharné qu’il met dans son métier.